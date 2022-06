Tekken Bloodline : des nouvelles images de la série animée qui sera diffusée sur Netflix

D'après lui, cette oeuvre sera l'occasion aussi bien pour les fans de la première heure que pour les profanes de savoir comment les événements se sont réellement déroulés, et de faire ainsi le rapprochement avec le jeu vidéo.

C'est dans le cadre du Geeked Week 2022 de Netflix que Katsuhiro Harada, le producteur de Tekken, a dévoilé des nouvelles images de la série animée basée sur le célèbre jeu de baston. Baptisée Tekken Bloodline, et officialisée il y a peu , elle mettra entre autres l'accent sur la jeunesse de Jin Kazama. Ce sera donc l'occasion d'en savoir davantage sur la vie qu'il a menée avec sa mère Jun sur l'île de Yakushima, et les conversations qu'ils pouvaient avoir. Le synopsis ne s'arrête pas là, puisque l'on apprend que "Jin Kazama n'a pas pu empêcher un être démoniaque de détruire tout ce qui lui était cher, bouleversant sa vie à jamais. Furieux contre lui-même, Jin a juré de se venger et se met en quête du pouvoir absolu pour parvenir à ses fins. Son épopée le conduira à l'ultime combat sur une arène mondiale : le King of Iron Fist Tournament.""Si Jin Kazama existait vraiment et que je l'avais en face de moi, je lui dirais : 'Je suis sincèrement désolé de toujours te mettre dans des situations horribles'", plaisante Harada-san.La sortie de Tekken Bloodline est prévue pour 2022.