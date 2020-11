Tekken 7 : un nouveau trailer pour annoncer la date d'arrivée de Kunimitsu

Regular Style, Urban Ninja Set, Tenko Set). Si l'on se réfère aux tarifs appliqués auparavant, le pack dédié à la demoiselle devrait coûter 5,99€, tandis que le prix du Season Pass #4 pourrait être inférieur à celui des autres Saisons compte tenu qu'il ne contiendra que deux combattants additionnels.



Par ailleurs, on apprend que la fameuse mise à jour gratuite sera déployée aujourd'hui. En plus d'améliorer le jeu en ligne, elle introduira un certain nombres de rééquilibrages, la fonctionnalité Tekken Prowess, des nouveaux coups pour chaque personnage, ainsi qu'un système de ranking inédit (avec l'arrivée du rang Tekken God Omega). Enfin, ceux qui se procureront la Saison 4 se verront remettre des items célébrant les 40 ans de Pac-Man, et auront la possibilité d'accéder à une arène spéciale éphémère.





Le coup d'envoi de la Saison 4 de Tekken 7 sera donné demain (10 novembre). C'est en effet ce qu'annonce Bandai Namco Entertainment par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que c'est Kunimitsu qui ouvrira le bal. Comme indiqué en septembre dernier, elle aura droit à son propre stage (Vermillion Gates) ainsi qu'à trois tenues (