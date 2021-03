Tekken 7 : Lidia Sobieska, 1ère Ministre de Pologne, est le dernier perso du Season Pass 4, voici son trailer

C'était il y a quelques heures à peine : Bandai Namco Entertainment organisait les finales du tournoi "King of the Hill" de Tekken 7 et l'éditeur japonais en a profité pour révéler l'identité du dernier personnage du Season Pass 4. Il s'agit de Lidia Sobieska, Première Ministre de la Pologne dans le lore du jeu, mais aussi experte en karaté et qui défend les couleurs de son pays natal. L'occasion de découvrir quelques unes de ses techniques, aussi bien axées sur l'attaque comme la défense, sachant qu'elle sera capable de réaliser des counters très appréciables. Bien sûr, l'arrivée de Lidia Sobieska s'accompagnera aussi d'un nouveau stage, le sien, qui n'est autre que Island Paradise. Il faudra attendre le mardi 23 mars 2021 (soit demain) pour mettre la main dessus, sachant quele Season Pass 4 est proposé à 13,49€.