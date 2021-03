Tekken 7 : Bandai Namco fait le point sur les ventes, ça continue de grimper

Now, one of 7 million ;) — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 22 mars 2021





Il ne faudrait quand même qu'il oublie que certains fans prient toujours pour une sortie de Tekken X Street Fighter, hein ? Perso, on n'y croit plus.



, Première Ministre de la Pologne. Quant à Harada-San, en 2019, il a été nommé producteur des licences majeures de Bandai Namco Entertainment (Tekken, Tales of, Ace Combat, SoulCalibur, Dark Souls entre autres), et s'est même permis d'ouvrir son propre bar il y a peu Il ne faudrait quand même qu'il oublie que certains fans prient toujours pour une sortie de Tekken X Street Fighter, hein ? Perso, on n'y croit plus.

En septembre dernier, Bandai Namco Entertainment profitait du Tokyo Game Show 2020 pour annoncer que Tekken 7 avait franchi le cap des 6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. On pensait que le rythme allait quelque peu ralentir, mais il faut croire que le contenu frais proposé régulièrement par l'éditeur japonais a permis de maintenir cette dynamique. En effet, au détour d'un tweet, Katsuhiro Harada (réputé pour avoir été pendant de longues années le producteur de la série, avant de laisser sa place à son bras droit Michael Murray) fait savoir que Tekken 7 totalise désormais plus de 7 millions de jeux écoulés.On rappelle que le jeu est d'abord sorti en 2015 dans les salles d'arcade nippones, avant de débarquer sur consoles et PC en 2017. Aujourd'hui, il en est à son 4e Season Pass, comme en témoigne la récente annonce de Lidia Sobieska