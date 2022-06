Tekken 7 : le jeu continue de bien se vendre, nouveau point sur les chiffres !

Katsuhiro Harada, le producteur et game director de la série, vient d'annoncer fièrement que son jeu a franchi la barre des 9 millions de copies vendues, c'est 1 million de plus depuis le dernier rapport financier de Novembre 2021 qui annonçait les 8 millions. Une chose est sûre, c'est que Tekken 7 jouit d'une longévité hors-normes, lui qui est d'abord sorti en Arcade en 2015 avant de débouler sur consoles et PC en 2017, soit deux ans plus tard. Depuis, Bandai Namco a toujours réalisé un suivi exemplaire pour la communauté qui lui apporte le soutien financier pour continuer à développer la suite. Vivement une annonce d'ailleurs...





"TEKKEN7" had achieved Over 9 million sales (The highest record in the series).

and Recorded Over 53 million copies sales for the series.



「鉄拳7」実販売数がシリーズ過去最高となる900万本を突破しました(シリーズ累計は5300万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/mtOUaUtzHe — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 1 juin 2022

Sans doute que Bandai Namco Entertainment est déjà à l'oeuvre sur Tekken 8, mais en attendant, les fans de la série continuent de soutenir le jeu à leur manière.