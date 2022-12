Tekken 7 : la barre des 10 millions a été franchie, Bandai Namco confiant pour Tekken 8

A chaque nouveau million de ventes son nouveau tweet. Six mois seulement après avoir annoncé que Tekken 7 avait dépassé les 9 millions de copies écoulées, Katsuhiro Harada se fend d'un nouveau message sur Twitter pour annoncer que son jeu de baston a cette fois-ci franchi le seuil des 10 millions d'exemplaires vendus. C'est un cap symbolique qui est mis en avant, quelques jours après les Game Awards où Tekken 8 a dévoilé ses images de gameplay, mettant en mal les paroles de son producteur, qui nous avait assuré que les images CGI du State of Play étaient du gameplay véritable. Belle symphonie de flûtes. En attendant que Katsuhiro Harada revienne sur son mensonge, ce dernier peut se montrer confiant quant au succès de Tekken 8 quand on sait que la franchise comptabilise 54 millions de copies vendues depuis ses débuts. A titre de comparaison, c'est moins que Mortal Kombat avec ses 79 millions, mais plus que Street Fighter qui a dépassé les 49 millions depuis ses débuts. Pour rappel, Tekken 7 a d'abord été lancé en Arcade le 18 mars 2015, avant d'être porté sur consoles PS4, Xbox One et PC le 2 juin 2017.





"TEKKEN7" had achieved Over 10 million sales.

and Recorded Over 54 million copies sales for the series.

Thank you for your continued support!



「鉄拳7」の実販売数が1000万本を突破しました(シリーズ累計は5400万本超)、皆様に感謝いたします.#TEKKEN #TEKKEN7 #鉄拳 pic.twitter.com/qxJlHl0Uk0 — Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) 11 décembre 2022