Tekken 7 : les ventes viennent de franchir un cap symbolique, respect

Après un sacré paquet de temps passé en salle d'arcade, Tekken 7 a finalement déboulé sur nos consoles de salon l'été 2017 : depuis, Bandai Namco a bien géré son suivi en assurant plusieurs season pass intéressants, signant le retour de personnages bien connus et de nouvelles têtes alléchantes. Forcément, la dernière chose à laquelle on s'attendait, c'est que le titre soit un bide commercial. Rassurez-vous : non.La firme vient effectivement de clarifier les ventes du jeu de baston et elles sont au nombre de... cinq millions ! Un joli score qui vient talonner un certain Tekken 5, lui et ses six millions d'unités distribuées. Évidemment, on imagine que le studio cherchera à entretenir son bébé sur la durée... et nous sommes donc possiblement assez loin d'un Tekken 8. On verra bien.