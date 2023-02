Tchia : le jeu d'aventure en Nouvelle-Calédonie a le soutien de PlayStation, un cadeau de bienvenue

de transfert d'âme qui permet à notre personnage de prendre le contrôle de différents animaux (une trentaine environ). De fait, il sera plus facile et agréable de parcourir l'ile de la Nouvelle-Calédonie, qu'on soit dans la peau d'un oiseau ou celle d'un mamifère marin.





Depuis qu'il nous a fait découvrir sa Nouvelle-Calédonie, le jeu vidéo Tchia ne cesse d'attirer les regards. Jeu indépendant développé par le jeune studio Awaceb basé en Nouvelle-Calédonie, Tchia va avoir le soutien de PlayStation. Non seulement, le titre a eu droit à une belle exposition lors du State of Play du 23 février 2023, mais en prime, sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 21 mars 2023 dans le cadre de l’abonnement PlayStation Plus Extra et Premium. Une belle rampe de lancement pour ce jeu qui emprunte beaucoup à Zelda Breatj of the Wild dans la construction de son open world et de ses mécaniques de gameplay. Tchia possède néanmoins sa propre personnalité, notamment via un système

Les développeurs ont tenu à rappeler que Tchia fait aussi la part belle à la culture de la Nouvelle Calédonie, en recréant des monuments emblématiques et l'intégration des dialectes locaux. Tous les personnages du jeu ont même été doublés par des artistes locaux. Quant à l'histoire, il sera question de suivre les pérégrinations d'une petite fille nommée Tchia, qui va tout faire pour empêcher son île d'être envahie par d’étranges créatures en tissu nommées “Maano”. Ces bestioles sont d'ailleurs à l'origine de l'enlèvement du père de Tchia, en suivant les ordres du dirigeant maléfique de l’archipel, Meavora. Enfin, sachez qu'une Édition spéciale Oléti (“oléti” signifie “merci” en drehu) permettra d'avoir accès à plusieurs objets cosmétiques issus des jeux de l'éditeur Kepler Interactive, comme la skin Sifu, des éléments de décoration Scorn pour son bateau, ou bien encore un sac à dos Enki, qui fait référence au renard de Flintlock: The Siege of Dawn. Sympa.