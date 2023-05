Tchia : le million pour le jeu solaire de la Nouvelle-Calédonie, une surprise annoncée

Sorti le 21 mars dernier, Tchia est l'oeuvre d'Awaceb, un petit studio dont les fondateurs sont originaires de Nouvelle-Calédonie. En l'espace de quelques mois, depuis janvier 2023 très exactement, le jeu a commencé à faire le tour du monde et à jouir d'une belle campagne promotionnelle, aidée par une presse séduite par la proposition d'un jeu d'aventures open world, certes très inspiré de Zelda Breath of the Wild, mais proposant aussi sa propre identité. Après six semaines de ventes, Tchia est heureux de nous annoncer avoir franchi le seuil du millions de copies vendues dans le monde. Un succès que le studio n'imaginait pas aussi rapide et pour ce faire, un nouveau trailer a été mis en ligne, le fameux Accolade Trailer avec citation de la presse enthousiaste. On apprend par la même occasion l'ouverture des précommandes pour une nouvelle édition physique de Tchia sur PS4 et PS5, à paraître le 18 juillet prochain. Une version boîte réalisée en partenariat avec Maximum Games.