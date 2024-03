Tchia : une grosse mise à jour avec plein de nouveautés, le jeu sort aussi sur Switch

Tchia fut un joli succès lors de sa sortie le 21 mars 2023, avec plus de 1.4 million de ventes, ce qui fit le bonheur du studio Awaceb et de son éditeur Kepler Interactive. Ensemble, ils nous annoncent l'arrivée d'une grosse mise à jour pour le jeu, déployée dès aujourd'hui et qui permet de bénéficir de nouveautés comme l'Outfit Perks System, de nouveaux objets cosmétiques et des Mélodies d'Âme inédites qui offrent de toutes nouvelles manières d’aborder l’aventure. Faire apparaître de la nourriture en un claquement de doigt, voguer rapidement grâce à la mélodie Super Boat, diriger un troupeau d’animaux grâce au pouvoir Attract Animals, voilà le genre de choses qu'on va pouvoir faire. Mais ce n'est pas tout, on apprend également que la version Nintendo Switch est confirmée et qu'elle arrivera cet été sur Nintendo Switch. D'ailleurs, les précommandes pour sa version boîte, réalisée en partenariat avec Maximum Games, sont ouvertes dès maintenant.