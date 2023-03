Tchia : le trailer de lancement donne envie de partir en vacances

Soutenu par une presse qui a été séduite par son univers enchanteur et son gameplay intéressant, Tchia sort aujourd'hui sur PC, PS5 et PS4. L'occasion pour le studio Awacep et son éditeur Kepler Interactive de proposer le classique trailer de lancement afin de nous faire une piqûre de rappel quant à sa disponibilité. On rappelle que le jeu est une aventure à monde ouvert en Nouvelle-Calédonie, pays où sont originaires les développeurs. A travers leur jeu, ils invitent aussi à la découverte de leur culture, leur langue, mais aussi les us et coutumes. Quant à l'histoire du jeu, elle est simple, puisque Tchia va partir à la recherche de son papa qui a été kidnappé par Meavora, chef tyrannique dont les forces obscures ont envahi le moindre recoin de l’archipel. Il va donc falloir se battre aussi vaillamment que possible, sachant que notre jeune fille a le pouvoir de se téléporter dans n'importe quel corps, qu'il s'agisse d'animaux ou d'objets.