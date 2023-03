Tchia : les combats et les défis détaillés en vidéo, il va y avoir du challenge

A chaque semaine sa nouvelle vidéo de Tchia, puisque les développeurs ont décidé de nous parler de deux autres features de leur jeu, à savoir les combats et les défis. En effet, malgré son environnement qui semble à première vue bienveillant, il existe une menace sur cette île qu'est la Nouvelle-Calédonie, et notre jeune fille va devoir se battre à de multiples reprises. Toutefois, le studio Awaceb précise que Tchia n'est pas un jeu d'action pour vocation, mais se doit néanmoins de proposer des mécaniques d'attaques et de défense pour faire face aux ennemis présents. Il s'agit des Maano, des créatures créées par Meavora à partir de bois et de magie noire. Tchia n'étant pas une guerrière, elle va plutôt se servir des objets et autres ustensiles (sa fronde par exemple) dans le décor pour se battre, sachant qu'elle peut prendre le contrôle de ses derniers via son pouvoir de transfert d'âme. Tchia peut ainsi projeter son esprit dans une lanterne - ou tout autre objet inflammable - et se balancer sur un ennemi pour s'en débarrasser. En réalité, les combats dans Tchia vont demander de l'agilité, de la réflexion et un peu de créativité.La sortie de Tchia est attendue pour le 21 mars sur PC, PS5 et PS4.