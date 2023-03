Tchia : les mécaniques du Ukulele détaillées dans une nouvelle vidéo, c'est original

Puisqu'il reste encore quelques semaines avant la sortie de Tchia le 21 mars prochain, les développeurs de Awaceb continuent de détailler les mécaniques de gameplay de ce jeu d'aventure open world qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Après le transfert d'âme et les moyens de transports, on a le droit des explications sur l'utilisation du Ukulele, un instrument qu'on débloque rapidement dès le début de l'aventure. Bien sûr, il sera possible de le personnaliser à travers l'aventure, mais surtout de profiter de ces pouvoirs, puisque ce dernier possède des capacités uniques. En grattant certaines mélodies, on peut en effet faire apparaître de nouveaux objets qui permettront de mieux appréhender les obsctales, mais aussi s'en sortir en plein combat. On peut par exemple faire apparaître un trempoline pour réaliser des sauts vertigineux et atteindre des corniches à première vue inaccessible, ou bien se saisir de bombes naturelles pour mieux éliminer les ennemis. Mais l'utilisation première du Ukulele sera aussi de la partie, en jouant simplement des mélodies juste pour le plaisir de la musique et le partage d'un moment unique avec d'autres personnages de l'île. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les notes à réaliser, une option permet à Tchia de jouer automatiquement, et ainsi profiter de la musique sans se casser la tête, ni les doigts.La sortie de Tchia est attendue pour le 21 mars prochain sur PC, PS5 et PS4.