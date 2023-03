Test Tchia : le Zelda de la Nouvelle-Calédonie a séduit la presse, voici toutes les notes

C'est demain que Tchia va débarquer sur PC, PS5 et PS4, lui qui va nous transporter en Nouvelle-Calédonie, une grande île où il fait bon vivre et où le soleil est toujours aussi radieux. C'est dans cette ambiance de carte postale qu'on va découvrir cette aventure dévéloppée par un petit studio indépendant du nom d'Awaceb. Si les concepteurs nous ont montré leur bienveillance ces derniers mois après de nombreuses prises de parole, il est grand temps de savoir ce que le jeu vaut réellement. La presse étant autorisée à livrer son verdict depuis quelques heures, il suffit de se rendre sur le site Metacritic pour savoir qu'elle a été séduite par la proposition. Le jeu Tchia s'en sort en effet avec la jolie note de 79%, moyenne établie à partir de 22 reviews sur PS5 . Parmi les qualités qui sont mises en avant par les journalistes, il y a l'atmosphère, le côté très familial du jeu, mais aussi la culture du pays qui est plutôt bien représentée. En revanche, les testeurs les plus déçus par l'expérience parle d'un jeu un peu qui ne parvient pas à aller plus loin que l'hommage à Zelda Breath of the Wild, en prévenant les joueurs d'avoir des attentes moindres si l'on s'attend à du Zelda en Nouvelle-Calédonie. Très bien.

GAMINGBIBLE : 9/10

Nous sommes tous tellement embourbés par des problèmes, petits et grands, dans notre monde déroutant et bruyant, mais Tchia m'a rappelé que cela n'a pas à être le cas. Lorsque Tchia sortait son ukulélé pour jouer avec ses amis, sa famille ou lors de cérémonies villageoises m'incitant à jouer le jeu comme une forme de mini-jeu, le jeu me rappelait que peu importait si je manquais une note - ou même participé du tout. La joie réside dans l'écoute ou l'essai - pas dans la recherche de la perfection. Ce que Tchia découvre au cours de son voyage ne serait pas possible sans la gentillesse d'étrangers et d'amis. Tchia est aussi une fille avec un don puissant, mais c'est un jeu qui vous montre ce qui se passe lorsque vous utilisez un tel don pour le bien - et ce qui peut vous arriver si vous ne recherchez que le pouvoir. Depuis que j'ai fini de jouer, j'ai remarqué que je me concentrais davantage sur la joie et la beauté de ma propre vie. Quel plus beau cadeau pourriez-vous demander à un jeu ? Merci Tchia.



GOD IS GEEK : 9/10

Tchia est un jeu magnifiquement conçu qui célèbre la tradition et la culture, tout en offrant un gameplay varié et des opportunités d'exploration.



PSX BRASIL : 9/10

Avec de légères modifications techniques à apporter, Tchia est un véritable chef-d'œuvre dans tous ses aspects, qui ensemble nous permettent un voyage à travers la culture riche et encore méconnue de la Nouvelle-Calédonie. Avec un gameplay solide et léger, des graphismes captivants, une musique envoûtante et un récit subtil et délicat, c'est un jeu tout simplement délicieux.



GAMERSRD : 8.8/10

Tchia est une aventure magique mais il lui manque quelques décors plus sombres et son système de combat pourrait être un peu plus complexe. Le jeu a un monde ouvert extraordinaire qui vous invite à tout explorer et où je suis sûr que plus d'un investiront de nombreuses heures de leur temps à explorer, à ressentir la magie du jeu et à connaître la culture de la Nouvelle-Calédonie. Le jeu a un gameplay très original et son Soul Leap est quelque chose que j'ai tout simplement adoré.







MEUPLAYSTATION : 8.5/10

Awaceb nous a dit qu'ils créaient un jeu avec "coeur et âme", et Tchia apporte vraiment tout cela et bien plus encore. Avec une histoire touchante et un gameplay polyvalent, il possède tous les outils pour apporter plaisir et joie aux joueurs.



DESTRUCTOID : 8.5/10

Tchia pourrait très bien être le jeu indépendant le plus ambitieux que nous ayons vu en 2023. Cette aventure en plein air et en pleine mer reprend certains des meilleurs éléments de gameplay de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Super Mario Odyssey et les combine dans un aventure remplie de cœur, d'humour et de compassion à travers un archipel à couper le souffle. Si vous aimez les jeux avec des mondes exceptionnellement conçus qui sont destinés à être explorés avec un peigne à dents fines, je ne vois aucune raison pour laquelle vous n'aimeriez pas ce qui est proposé à Tchia.



GAMING NEXUS : 8.5/10

Tchia est une aventure en monde ouvert magnifique et attachante remplie du cœur et de l'âme de la culture calédonienne. C'est un monde dans lequel vous adorerez être malgré l'expérience globale empêchée d'atteindre son véritable potentiel par des combats fastidieux.



GAME INFORMER : 8.5/10

Tchia dégouline d'un plaisir joyeux et exploratoire. L'idée de laisser les joueurs se perdre dans un bac à sable interactif est un objectif poursuivi par les développeurs depuis le début des jeux vidéo. Peu vous donnent vraiment la liberté de gambader dans un terrain de jeu virtuel, et bien que Tchia ne soit pas sans défauts, c'est un cas rare où la tentation de simplement jouer dans le monde numérique est gratifiante à peu près à chaque tour. Le ton, la musique et les capacités de Tchia se conjuguent pour créer quelque chose de simplement amusant, et tout se déroule dans un cadre qui demande à être exploré.



GAMEPRO GERMANY : 8.3/10

Une aventure réconfortante en monde ouvert avec beaucoup d'humour noir et plein de surprises.



JV : 16/20

Aventure familiale qui respire la bonne humeur et qui vous mettra sans aucun doute du baume au cœur, Tchia délivre un récit aussi touchant qu’efficace et nous gratifie de musiques absolument géniales et de personnages hautement chaleureux. C’est également un jeu d'exploration qui fourmille de belles petites idées, rendant la balade diablement agréable. On regrette seulement que le monde ouvert ne soit pas suffisamment attractif en termes de contenu pour nous maintenir longtemps dans son étendue une fois l'histoire achevée.







GAMESRADAR+ : 8/10

Certes, certains aspects de l'histoire m'ont pris au dépourvu, avec quelques exemples de violence caricaturale (qui ne sont pas trop graphiques) et Maevora servant d'antagoniste assez troublant dans un décor par ailleurs charmant. Mais il y a une bonne dose d'humour et de moments touchants dans le mélange qui m'a permis de rester investi. Les moments marquants de Tchia sont toujours centrés sur les différentes personnes et communautés que vous rencontrez en cours de route, qui se réunissent chacune et partagent un moment musical auquel vous pouvez participer avec un mini-jeu rythmique, ou vous asseoir et profiter. Dans l'ensemble, Awaceb offre une aventure délicieuse et inventive dans laquelle j'étais heureux de me perdre. Tchia est vraiment merveilleux à bien des égards.



GAMINGTREND : 8/10

Bien que l'histoire de Tchia ne trouve pas les bases les plus stables, son monde et sa représentation de la culture sont exceptionnels. Le gameplay est également très amusant, même avec une quantité décente de rembourrage pour vous occuper dans le magnifique monde ouvert. La Nouvelle-Calédonie vaut certainement le détour dans cette représentation numérique.



IGN ITALIA : 7.9/10

Définitivement différent des autres expériences de monde ouvert dispersives et sans âme, Tchia est une aventure tropicale qui rend hommage à la culture et aux beautés territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Cependant, cette version réduite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a ses défauts, notamment des problèmes de stabilité technique et une longévité pas si grande de l'histoire. Dans tous les cas, Tchia reste un jeu amusant qui sait faire tomber les joueurs amoureux de la culture unique du peuple kanak.



PLAYSTATION UNIVERSE : 7.5/10

Certains problèmes techniques persistants qui s'avèrent frustrants, une campagne inégale et un monde ouvert stéréotypé peuvent enliser une exploration autrement merveilleuse de la culture. Néanmoins, les éléments de gameplay uniques de Tchia, sa musique euphonique et son monde souvent dynamique valent le détour.



EVERYEYE.IT : 7.3/10

Tchia n'est pas une expérience pour tout le monde, mais c'est parfait pour ceux qui veulent faire une pause dans la frénésie et les combats incessants. En même temps, cependant, les fonctionnalités proposées ne sont pas aussi captivantes que prévu, et la tâche de maintenir l'échafaudage ludique en place est à la hauteur du saut de l'âme. Entre explorations parfois épuisantes et affrontements quelque peu répétitifs, un cadre aussi particulier et coloré aurait pu être mieux exploité et géré de manière plus compétente, bien qu'il parvienne à constituer un théâtre parfait pour accueillir les événements narrés, que nous avons plutôt appréciés plus que prévu.







GAMEBLOG : 7/10

Classique dans le fond, Tchia brille par sa forme. Si le jeu emprunte énormément à d’autres productions, le studio bordelais parvient à ajouter sa propre patte grâce à son univers basé sur la Nouvelle Calédonie. Splendide et envoûtant dès les premières heures, le titre est une véritable invitation au voyage malgré ses nombreuses déconvenues techniques et certains aspects peu inspirés. Difficile de résister à ses paysages à tomber, ses douces mélodies et son rythme relaxant si l'on arrive à passer outre ses quelques lacunes apparentes. Un jeu généreux, dépaysant avec un bon goût de reviens-y tropical.



PUSH SQUARE : 7/10

Tchia ne ressemble vraiment à aucune expérience que nous ayons jamais eue avec un jeu vidéo. Plein de cœur, mais parfois manquant de direction, c'est une expérience unique qui témoigne de l'amour que l'équipe de développement a pour la Nouvelle-Calédonie. Tout à propos de Tchia évoque une merveilleuse ambiance tropicale, pleine d'histoire et de culture riches, des éléments folkloriques du scénario à la voix authentique agissant dans la langue maternelle de la Nouvelle-Calédonie, Drehu. Des bugs malheureux l'ont laissé tomber et empêchent les joueurs de le vivre pleinement, mais un jeu solide, agréable et finalement beau est à la base. Il est évident que beaucoup d'amour a été versé dans ce début vraiment excitant d'Awaceb, et en tant que sortie PS Plus Extra du premier jour, cela apportera beaucoup de joie à beaucoup de joueurs.



GAMINGBOLT : 6/10

Tchia a des choses intéressantes à faire avec sa belle interprétation de la Nouvelle-Calédonie et ses mécanismes de traversée amusants, mais une mauvaise conception de la mission et des activités secondaires à l'emporte-pièce minent ces forces par une marge significative.



PLAYSTATION LIFESTYLE : 6/10

Au cours de l'aventure tropicale de Tchia, les joueurs découvriront de nombreuses idées géniales soigneusement mises en œuvre. Le monde ouvert influencé par la Nouvelle-Calédonie reste sensible à ses inspirations culturelles, le mécanisme unique de saut d'âme est un plaisir à utiliser et à explorer, les commandes du bateau et le ukulélé entièrement fonctionnel sont exagérés de la meilleure façon, et l'histoire a à la fois noirceur et humour inattendus. Malheureusement, une poignée de bonnes idées ne peuvent empêcher Tchia de s'essouffler avant la finale et de s'effondrer sous une vague de problèmes de performances.



GAMESPEW : 6/10

Tchia nous a laissé un peu froid – et c'est en soi décevant, car nous avions de grands espoirs pour ce titre. Si vous vous attendez à une aventure de style Breath of the Wild, comme les bandes-annonces et les aperçus (même les nôtres) vous ont peut-être laissé croire, vous devriez probablement garder vos attentes sous contrôle. Il y a de beaux amusements insulaires à avoir ici, et les capacités de Tchia sont merveilleuses – mais au moment où vous vous serez frayé un chemin à travers sa campagne étonnamment terne et décevante, vous ne verrez probablement pas beaucoup de raisons de revenir.