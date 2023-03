Tchia : le transfert d'âme expliqué en vidéo, on pourra contrôler un pneu

Devenu hype depuis quelques mois, Tchia nous fait le plaisir de revenir avec de nouvelles vidéos de gameplay, afin d'expliquer certaines mécaniques de jeu qui lui permettent de se distinguer des autres. Le transfert d'âme par exemple, qui permet de prendre le contrôle d'animaux (une trentaine au total), mais aussi d'objets qui sont proches d'elle. Visuellement, cela se traduit par son oeil gauche qui se met à briller et lui autorise à choisir l'élément dont elle souhaite prendre le contrôle. C'est pratique pour des déplacements, mais aussi en combat, comme ces lampes qu'on peut alors catapulter sur les ennemis, avant de reprendre sa forme humaine initiale. Evidemment, dans le corps d'animaux, il est possible de profiter de leurs capacités uniques, comme la possibilité de voler, nager, ramper discrètement au nez et à la barbe des adversaires, creuser des trous, etc.La deuxième vidéo met l'accent sur la façon d'appréhender l'open world, et à la manière d'un Zelda Breath of the Wild, Tchia est capable de grimper partout, à condition de bien gérer sa jauge d'endurance. Autre élément repris du jeu de Nintendo, c'est cette fameuse paravoile que notre jeune fille peut déployer à tout moment, surtout lorsqu'elle se met à glisser le long d'une pente pour prendre de la vitesse. Les fruits qu'on trouvera permettront d'augmenter la jauge d'endurance, ce qui nous obligera aussi à faire beaucoup d'exploration. C'est aussi par ce biais qu'on va pouvoir découvrir la Nouvelle-Calédonie.La sortie de Tchia est attendue pour le 21 mars prochain sur PC, PS5 et PS4.