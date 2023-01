Tchia : une nouvelle vidéo de gameplay qui nous fait voyager en Nouvelle-Calédonie

Tchia nous fait le plaisir de revenir sur le devant de la scène à travers une nouvelle vidéo de gameplay. Avec une date de sortie programmée courant Printemps 2023, le jeu d'aventures des studios Awaceb nous propose une virée dans les contrées paradisiaques de la Nouvelle-Calédonie ; parfait pour cette période hivernale du côté de chez nous. La vidéo nous invite à parcourir cette belle île qu'est la Nouvelle-Calédonie, le pays où le jeu a été développé par cette petite équipe de 9 personnes, ce qui garantit une certaine authenticité. Que ce soit au niveau des décors, mais aussi les traditions, la faune, les sonorités et les thèmes emblématiques du pays, on sent une envie de nous faire découvrir une culture différente et pleine de chaleur. Tchia ne cache pas ses inspirations du côté de Zelda Breath of the Wild, avec cet appel à l'exploration et à la découverte, à la fois naturelle et fluide de cet open world qui invite au voyage. Que l'on soit sur terre, sous l'eau ou dans les airs, tout a été pensé pour qu'on puisse sillonner la Nouvelle-Calédonie dans les moindres recoins, grâce notamment au système de transfert d'âme. Il sera possible de prendre le contrôle d'une trentaine d'animaux différents pour parcourir le monde plus facilement.



La sortie de Tchia est attendue pour ce printemps 2023 sur PC, PS5 et PS4.