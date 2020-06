Switch : la Neo-Geo Pocket Color Selection débarque sur Switch, avis aux fans

Aujourd'hui s'est tenue la New Game+ Expo, un événement au cours duquel SNK a présenté la Neo-Geo Pocket Color Selection sur Switch : comme son nom l'indique, il s'agit d'une compilation de jeux phares de la console éponyme, arrivée sur le marché en 1999 avant une fin de production en 2001. Autant dire que cela concerne un public de niche mais néanmoins réel et passionné.



Ainsi, le premier jeu de cette "Selection" sera T he King of Fighters R-2, qui sera téléchargeable sur l'eShop durant le mois de juillet. On attend donc de pied ferme les autres titres : notons qu'un représentant d'SNK n'a pas exclu la possibilité de sortir beaucoup d'autres jeux de la Neo Geo sur la machine de Nintendo si "la demande est suffisante". On verra bien ce qu'il en est.