Switch : Nintendo brevette des Joy-Con avec stylet intégré, bientôt dans les bacs ?

Depuis quelque temps, la Nintendo possède désormais un stylet officiel, particulièrement utile pour des jeux comme les Super Mario Maker ou le Programme d'Entraînement Cérébral du Dr. Kawashima. Malgré tout, il s'agit d'un outil assez anecdotique pour le reste du catalogue mais qui pourrait bien se démocratiser si l'on en croit ce brevet repéré par le site Siliconera et publié par Nintendo.Les fameux croquis font ainsi mention d'un Joy-Con avec stylet intégré, directement dans l'extension coulissante fournie dans chaque modèle. Plusieurs features sont également démontrées, comme régler l'épaisseur du trait grâce au bouton X ou profiter des vibrations HD Rumble.Évidemment, rien ne dit que Nintendo commercialisera bel et bien ce type d'appareil : la plupart du temps, les entreprises protègent juste leurs idées via les brevets, sans plan concret de les faire arriver sur le marché. On verra bien.