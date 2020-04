Switch : le Nintendo Direct de juin serait annulé à cause du coronavirus

Le Nintendo Direct, c'est un peu le rendez-vous familial de tous les possesseurs de Switch : Big N y fait souvent un tas d'annonces croustillantes et, plus que tout, l'édition du mois de juin tient une place en or puisqu'elle se situe en plein E3 : seulement voilà, la pandémie de coronavirus est depuis apparue, poussant les organisateurs de l'édition 2020 à l'annulation et amputant l'industrie vidéoludique de sa plus belle vitrine promotionnelle.Et selon Venture Beat , ce satané covid-19 aurait même obligé Nintendo à faire machine arrière : plus aucun Nintendo Direct ne serait prévu en juin et l'entreprise serait d'ailleurs en train de prévenir ses développeurs partenaires. Les raisons seraient simples : la crise sanitaire retarderait terriblement les plans du géant japonais qui ne serait alors en mesure de les présenter, lesquels concerneraient entre autres les remasters Super Mario (dont nous vous parlions ici même ).On attendra toutefois une officialisation de la part de l'entreprise qui, même si ses annonces peuvent être bousculées, a toutefois le temps de se retomber sur ses pattes d'ici juin. Du moins, on l'espère.