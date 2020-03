Super Mario 64 : une version remasterisée sur Switch pour les 35 ans de la série ?

Si les langues commencent à se délier ces dernières heures, c'est bien Video Games Chronicle qui a mis le feu aux poudres. En effet, d'après les indiscrétions de nos confrères, Nintendo aurait décidé de sortir l'artillerie lourde pour célébrer comme il se doit les 35 ans de Super Mario Bros.. Plus concrètement, c'est toute une panoplie de remasters que la firme de Kyoto aurait l'intention de dégainer sur Switch, sachant qu'à l'origine, l'annonce devait avoir lieu à l'E3 2020 ; un programme copieux durant lequel des nouveaux détails sur le parc d'attractions Super Nintendo World et le film d'animation réalisés en partenariat avec Universal Studios devaient également être divulgués.Si Nintendo s'est refusé de commenter ces spéculations, Eurogamer et Gematsu croient savoir que Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy font partie du lot. Mieux, le constructeur japonais ne se limiterait pas à des portages, puisqu'un tout nouveau Paper Mario serait prévu pour 2020, au même titre qu'une édition Deluxe de Super Mario World 3D. Bien évidemment, les LEGO Super Mario figurent au menu des festivités, histoire de donner une plus grande ampleur encore à ce 35ème anniversaire.On imagine que malgré l'annulation de l'E3 2020, Nintendo a prévu d'annoncer ces réjouissances - si elles devaient être confirmée, bien sûr - au moment opportun. On croise déjà les doigts.