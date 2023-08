Charles Martinet n'est plus la voix de Mario, Nintendo change de comédien

Cette triste nous rappelle que nous avions pu l'interview en 2014, à l'E3, juste avant la sortie de Super















Smash Bros Wii U. d'ambassadeur Mario, et continuera à perpétuer le lien qui le lie au personnage aux joueurs dans des conventions et autres événements de fans. Il faut dire que Charles Martinet avait déjà été écarté du casting du film d'animation Super Mario Bros en début d'année, laissant place à Chris Pratt dans sa version originale. Une décision qui avait généré une levée de boucliers de la part des fans de Mario, déçu de la prestation de Chris Pratt lors de la diffusion du premier trailer.

C'est la triste nouvelle du jour : après 32 ans de bons et loyaux services, Charles Martinet n'est plus la voix officielle de Mario. L'annonce est tombée ce jour à 16h pétantes via un communiqué sur les réseaux sociaux de Nintendo, l'homme aujourd'hui âgé de 67 ans va être remplacé par un autre comédien dont on ne connaît pas l'identité encore. Pour ne pas donner le sentiment d'écater le comédien brutalement, Nintendo annonce que Charles Martinet endossera le titre