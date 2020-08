Nintendo Direct : une véritable édition dans quelques jours ?

Le dernier Nintendo Direct - et l'on ne parle des versions Mini ou des Indie Showcases - remonte à septembre 2019. En d'autres termes, cela va bientôt faire un an que la firme japonaise n'a pas régalé sa communauté à grands coups d'annonces fantasmagoriques et autres trailers juteux, au grand dam des fans qui s'attendaient à une édition en juin, même sans E3 2020. Qu'ils reprennent espoir : il se pourrait bien que Big N ne fasse une annonce très prochainement.On doit le bruit de couloir à deux internautes ResetERA, NateDrake et C.Tsubasa, qui ont d'abord teasé l'avènement d'un Indie World... avant de parler d'un Nintendo Direct en bonne et due forme. Cette théorie fut ensuite vite reprise par Jeff Grubs, journaliste de Venture Beat connu pour ses relations et pour avoir annoncé la date du reveal PS5 en avance, qui lui affirme sur Twitter toujours de façon subtile que Nintendo tiendra un show visiblement entre le 27 et le 30 août prochain. Ça tombe bien, ces dates se tiennent la semaine prochaine, entre le jeudi et le dimanche.Du coup, il n'y a plus qu'à patienter sagement pour une prise de parole du géant nippon : nous, on croise les doigts.