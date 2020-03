Dreams : Nintendo fait retirer les projets Mario, fini de jouer

Longtemps, nous nous sommes posés la question de la légalité de certaines reproductions dans Dreams, la dernière production impressionnante de Media Molecule : les niveaux bluffants de fidélité dédiés à Mario, Sonic et autres licences mythiques n'allaient-ils pas être attaqués par les détenteurs des franchises en question, eux-mêmes ? Il semblerait que Nintendo ait bien réfléchi à la question et commencé ses demandes de suppression, comme nous l'indique l'utilisateur Piece of Craft.Auteur de niveaux Mario splendides et d'un modèle 3D du moustachu tout bonnement épatant, le créateur a vu ses projets tout simplement retirés du jour au lendemain. Pour seule réponse, un mail de Sony Interactive Entertainment pour l'avertir que Big N en avait exigé le départ pour atteinte aux droits d'auteur.Ceci pourrait évidemment ouvrir la voie pour d'autres éditeurs, SEGA en tête, qui inspirent de nombreux ingénieurs virtuels à en reproduire les univers grâce à l'éditeur de niveaux. Une preuve de plus que ce dernier est certainement l'un des plus ambitieux et perfectionnés qui soient et qui lui avait valu, entre autres, une très jolie note dans nos colonnes