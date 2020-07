Dreams : le jeu est compatible avec le PlayStation VR, voici la vidéo d'annonce

C'est désormais officiel : Dreams est compatible avec le PlayStation VR. Sony Interactive Entertainment l'annonce en effet dans un communiqué, où il est toutefois précisé que les joueurs devront patienter jusqu'au 22 juillet pour en profiter. En attendant, on a droit à un trailer qui offre un rapide aperçu des joyeusetés contenues dans cette mise à jour gratuite baptisée "Dans la boîte". "Dans le mode Création, en VR, la sculpture devient une expérience unique, vous permettant de donner vie à vos rêves autour de vous, assurent les développeurs de Media Molecule sur le PlayStation Blog . Si vous possédez les manettes de mouvement PlayStation, la sculpture pourra sera une expérience passionnante qui vous permettra de vous immerger complètement dans le processus de création."Avant d'ajouter : "Bien sûr, il ne sera pas nécessaire d’être en VR pour créer du contenu pour le PS VR, et ceux qui n’ont pas la VR profiteront également de l’ajout de contenu. Nous avons ajouté une poignée de nouveaux gadgets au mode Création, ainsi que l’accès à de nouvelles fonctionnalités telles que le mode Confort, le vignettage, le ciel fixe et bien plus pour une expérience de jeu et de création aussi amusante que possible."Naturellement, des expériences prêtes à être jouées seront disponibles day one, certaines comme Démolition de boîtes disposant de leur propre pack de création. "Notre communauté créative pourra également spécifier si un contenu est propice ou non à la VR, est-il mentionné. Le contenu créé par les utilisateurs dans Dreams demandera aux joueurs de noter le confort de l’expérience. Vous pourrez ainsi voir quels jeux sont les meilleurs expériences VR." A noter que le programme de l'update "Dans la boîte" sera régulièrement mise à jour à cette adresse , en plus des notes de patch.