Dreams : c'est fini pour le jeu, les développeurs passent à autre chose

Clap de fin pour le jeu vidéo Dreams, sorti juste avant le premier confinement en février 2020 dans sa version définitive sur PS4. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le studio Media Molecule a annoncé la fin du suivi pour son jeu de création qui permettait à n'importe qui de façonner son propre jeu vidéo. A compter du 1er septembre 2023, les développeurs anglais passeront enfin à autre chose, notamment un nouveau projet dont on ne connaît pas encore la nature. Un message a été posté sur le site officiel du jeu afin de prévenir la communauté de cette triste nouvelle, mais aussi rappeler que ces quatre dernières années ont permis au studio anglais de partager énormément de belles choses avec des joueurs du monde entier.

Dreams ne ressemble à aucun autre jeu sur lequel nous avons travaillé chez Media Molecule. Ce fut passionnant, stimulant et surtout un voyage collaboratif inoubliable avec vous au fil des ans, de la version bêta au lancement, du premier DreamWalk aux 4e Impy Awards. Aujourd'hui, nous aimerions partager deux mises à jour importantes pour Dreams en 2023, concernant notre prochaine migration de serveur et notre service en direct.



Alors bien sûr, le 1er septembre ne sera pas la mort du jeu Dreams, puisqu'il continuera d'être vendu et que toutes ses fonctionnalités seront toujours disponibles. En revanche, il ne faudra malheureusement pas compter sur une évolution de la plateforme et des outils, et la partie multijoueur pourtant promise à de nombreuses reprises ne verra donc jamais le jour. Media Molecule précise qu'il continuera à partager et à célébrer les créations dans Dreams sur ses réseaux sociaux, ses flux, les rafles Impsider et d'autres canaux de communication. Le coeur est lourd, mais avec ce point en moins, toute l'équipe va pouvoir se concentrer sur ce nouveau projet qu'on attend évidemment avec impatience. Sûr que c'est à nouveau l'originalité qui sera mis en exergue...