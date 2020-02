Dreams : le créateur d'un niveau à succès débauché par un studio, respect

Jimmyjules153, c'est le petit nom de l'auteur en question, s'est effectivement donné et son travail est remarqué à très juste titre. S'il ne donne pas le nom de la firme qui l'a débauché - et ne confirme pas non plus avoir accepté l'offre d'emploi -, il s'est tout de même exprimé sur cette belle aventure en devenir.





Les outils de création dépassent tout ce que j'avais pu imaginer. J'ai pu immédiatement voir le potentiel de ce jeu s'il avait une le soutien d'une véritable communauté. Je ne m'y attendais pas mais cela me rend heureux d'avoir pu divertir tant de gens. Il y a des jeux brillants mis en avant et c'est un honneur d'être choisi pour y figurer.

J'ai été approché par une société européenne de développement de jeux qui m'a demandé de rejoindre son équipe. Je suis excité de savoir où cela me mènera à l'avenir !





Si vous avez eu l'occasion d'explorer l'immense base de données de Dreams, la dernière exclu PS4 impressionnante, alors vous êtes déjà certainement tombés sur Blade Gunner, l'un des jeux les plus appréciés et mis en avant du "dreamiverse". Ce titre d'arcade, créé de toute pièce par un utilisateur via l'extravagant éditeur de niveau, est une petite merveille graphique et de gameplay : figurez-vous que son auteur vient tout juste de se voir proposer un job au sein d'un studio européen.

Et on veut bien le croire. D'ailleurs, Media Molecule, le studio à l'origine de Dreams, a déclaré que certains softs conçus par les utilisateurs méritaient carrément d'être vendus en stand alone. Qui sait, le jeu des Anglais pourrait bien devenir une plateforme vidéoludique à part entière ou, au moins, un véritable tremplin pour beaucoup d'entre nous