Dreams : la réalité virtuelle se prépare doucement, MediaMolecule lance une alerte

Dreams est incontestablement l'une des meilleures surprises de cette fâcheuse année 2020. Grâce à un éditeur de niveaux impressionnant et une communauté ultra-dévouée, le nouveau jeu des créateurs de LittleBigPlanet propose constamment de nouvelles expériences déjà saisissantes avec une simple télévision : seulement voilà, les Anglais ne chôment pas et comptent bien apporter une compatibilité avec le PlayStation VR... et le résultat risque franchement d'être ébouriffant.En attendant sa sortie, MediaMolecule vient tout juste de lancer une petite alerte : la firme anglaise a besoin de testeurs d'urgence pour s'atteler, en amont, à cet aspect VR toujours en développement. Et plus précisément, des cobayes européens sont recherchés : si vous souhaitez participer à la Bêta, alors devriez-vous remplir ce petit formulaire juste ici dans l'espoir d'être sélectionné. On a hâte de voir le résultat.