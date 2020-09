Switch : un nouveau Nintendo Direct Mini programmé demain, heure et infos

Alors que Sony tiendra un show sur sa PS5 ce soir même à 22h, Nintendo lui emboîte le pas et vient tout juste d'annoncer un Nintendo Direct Mini : celui-ci se tiendra demain, 17 septembre 2020, à 16h heure française. Pour le moment, difficile d'en deviner le contenu mais l'on sait déjà que la présentation se concentra sur les éditeurs tiers, sans plus de précisions. Les paris sont donc ouverts et l'on se donne rendez-vous en temps donné sur la vidéo ci-dessous. Qui veut y voir quoi ?