Pokémon : le concert virtuel de Post Malone a eu lieu cette cuit, ce fut court mais intense

Treize minutes et six secondes, telle fut la durée du concert de Post Malone pour les 25 ans de la licence Pokémon. Un événement relativement court compte-tenu du teasing orchestré par The Pokémon Company les semaines passées. L'artiste a seulement joué 4 morceaux Psycho, Circles, Congratulations, et Only Wanna Be With You, le tout avec du bon vocoder comme il a l'habitude d'utiliser. Bien évidemment, il s'agit de son double en 3D qui a assuré le show, le tout entouré des Pokémon les plus emblématiques. Le concert ayant eu lieu cette nuit assez tard, il est désormais possible de le rattraper à travers la VOD. Au moment où l'on écrit ces lignes, la vidéo recueille déjà plus de 1,6 million de vues sur YouTube. Please enjoy comme on dit.