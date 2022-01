Test Légendes Pokémon Arceus : la presse sous le charme du semi open world, voici toutes les notes

Légendes Pokémon Arceus peut faire l'objet de moqueries. Heureusement, la DA parvient à faire oublier cette technique obsolète, tandis que le gameplay, réinventé, permet au jeu de donner une vraie liberté au joueur. En attendant notre test (nous n'avons pas encore reçu le jeu au moment où l'on écrit ces lignes), voici ceux obtenus un peu partout dans le monde.





Telegraph : 5/5

VGC : 5/5

God is a Geek : 9.5/10

GamePro Germany : 9.2/10

Vooks : 9/10

IGN Portugal : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

Nintendo Life : 9/10

Game Informer : 8.8/10

Hobby Consolas : 8.7/10

Meristation : 8.5/10

Multiplayer.it : 8.4/10

Millenium : 85%

Jeuxvideo.com : 16/20

VG24/7 : 8/10

Gamespot : 8/10

Shacknews : 8/10

XGN : 8/10

PC Mag : 7/10

Digital Trends : 7/10

IGN Italia : 5/10

Après plusieurs semaines de campagne promotionnelle intensive, Légendes Pokémon Arceus s'apprête à débarquer sur Nintendo Switch, ce n'est plus qu'une question de jours. Si le grand public va pouvoir mettre la main dessus dès le 28 janvier prochain, la presse spécialisée a eu le feu vert de la part de Nintendo pour publier ses tests ; et force est de constater que la proposition du monde semi-ouvert a séduit les différents journalistes du monde entier. Avec une moyenne de 86% sur Metacritic (pour 40 reviews recensées), le titre s'en sort donc avec les honneurs, et ce malgré les craintes d'un jeu qui jure pas mal visuellement. Les graphismes sont d'ailleurs souvent pointés du doigt par les tests, qui reproche à la Nintendo Switch de tirer la langue dès lors qu'il s'agit d'un open world, même lorsqu'il n'est pas total. Entre les aplats de textures grossiers, le manque de vie dans le monde et des contours un peu cubiques, l'aspect visuel de