Légendes Pokémon Arceus : c'est le 1er Pokémon open world, voici le tout premier trailer

Après les 35 ans de Mario, puis ceux de Zelda, c'est au tour de Pokémon de célébrer son anniversaire, celui de ses 25 printemps. A cette occasion, Nintendo et The Pokémon Company avaient vu les choses en grand, avec un événement en ligne où de nombreux jeux ont été annoncés, le tout marqué par le concert virtuel de Post Malone. Ce fut aussi l'occasion pour les deux sociétés japonaises de révéler l'existence de Légendes Pokémon : Arceus qui n'est autre que le premier épisode à monde ouvert. Une grande première pour la licence qui se présente comme une nouvelle approche et une expérience totalement inédite. Développé par Game Freaks, ce Légendes Pokémon : Arceus prendra place dans la région de Sinnoh, mais à une période féodale. Visuellement assez proche de Zelda Breath of the Wild avec ses graphismes cel-shadés, ses décors minimalistes et ses hautes herbes bercées par le vent, ce Action-RPG garde ce principe de capturer des créatures légendaires à l'aide d'un Pokéball.



Dans le trailer qui accompagne cette annonce, on s'aperçoit de la présence d'un village qui servira de lieu de repos, mais aussi pour menier à bien ses opérations avant d'aller se promener dans cet open world où les créatures vivent dans leur habitat naturel. L'une des nouveautés, c'est que pour déclencher un combat, il suffira juste de lancer un Pokémon allié sur une des créatures sauvages à capturer pour les voir s'affronter en duel, le tout sans aucun écran noir ou interruption. Quant à l'histoire, il sera question de découvrir les prémices du Pokédex, de faire la rencontre d'un Professeur Pokémon, de voir le Mont Couronné tel qu'il était auparavant, bien avant les événements de Pokémon Diamant et Pokémon Perle. Un vaste programme qui démarrera début 2022, date de sortie du jeu sur Nintendo Switch.