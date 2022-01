Légendes Pokémon Arceus : Nintendo nous fait découvrir le semi open world en 6 minutes

Légendes Pokémon Arceus qui s'apprête à faire découvrir son semi open world aux joueurs sur Nintendo Switch. C'est donc le bon moment pour Nintendo de faire une piqûre de rappel et de nous proposer une vidéo de présentation pour nous expliquer ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure qui se déroulera dans la région de Hisui, qui deviendra plus tard Sinnoh. Car c'est bien à une époque reculée, au moment où les Humains et les Pokémon cohabitaient difficilement que démarre le jeu, et c'est pourquoi le but sera de faire des recherches sur ces créatures méconnues. Ça sera l'occasion de compléter le premier Pokédex de la région et d'attraper un maximum de Pokémon, sachant que certains sont plus difficiles à attraper. Il faudra user de toutes les ruses et techniques pour les approcher, sachant que leurs réactions diffèrent selon les races. Evidemment, on aura affaire à des Pokémon plus puissants, qui feront office de boss quelque part et cette vidéo ets l'occasion d'en découvrir quelques uns.



La sortie de Légendes Pokémon Arceus est attendue pour le 28 janvier 2022 sur Nintendo Switch.





C'est la dernière ligne droite pour