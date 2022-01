Légendes Pokémon Arceus : 13 min de gameplay commenté pour découvrir le faux open world

Légendes Pokémon Arceus donne un coup de fouet à sa campagne de communication en s'offrant un gros focus de 13 minutes où tout le gameplay est détaillé. On apprend par exemple que selon les créatures qu'on va croiser dans le monde d'Hisui, les réactions ne seront pas les mêmes. Chaque Pokémon a en effet son tempérament et si un Keunotor aura tendance à nous ignorer dans le jeu, un Etourmi prendra direct la fuite dès lors qu'on s'approchera de lui. D'autres Pokémon se montreront agressifs et il faudra alors agir en conséquence et sans doute les affronter en combat pour tenter de les capturer. Il existe d'ailleurs plusieurs manières d'attraper plus facilement des Pokémon, comme lui jeter de la nourriture pour le distraire. Le Pokédex aura un rôle majeur dans le jeu, et faire des recherches sur chaque Pokémon permet de le mettre à jour, sachant qu'il faudra aller rendre visite au professeur Lavande. Il sera donc nécessaire de parcourir le monde de Hisui, et si ce dernier s'annonce vaste, le faire à pied vous prendra un temps considérable. Heureusement, il existe des Pokémon spéciaux qui serviront de moyen de transport pour aller plus vite, tel que Cerbyllin pour les déplacements au sol, Gériaigle pour parcourir les cieux et Paragruel pour explorer les rivières et les mers.







Légendes Pokémon : Arceus, ce sont les villages qu'on va pouvoir explorer. Ça sera l'occasion de prendre du bon temps, de se reposer, de discuter avec les habitants, qui n'hésiteront pas à faire appel à vous pour des missions annexes. On pourra aussi customiser son personnage de la tête aux pieds, avec même la possibilité de se rendre chez le coiffeur pour changer de look. Quant aux affrontements avec les Pokémon, ils reprendront le système habituel du tour par tour, avec deux styles d'attaque : Agile et Puissant. Enfin, on terminera avec les Pokémon Monarque, plus rare, plus brillant, plus imposant et plus compliqué à capturer / abattre. La sortie de Légendes Pokémon : Arceus est attendue pour le 28 janvier.

Après plusieurs mois de silence-radio et à quelques semaines de sa sortie sur Nintendo Switch,