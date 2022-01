Légendes Pokémon Arceus : un nouveau trailer et des images du semi open world, ça jure pas mal

Légendes Pokémon Arceus. Premier épisode de la saga à proposer des mondes semi-ouverts, ce Légendes Pokémon Arceus adaptera aussi son gameplay à cette expérience nouvelle. Le joueur va donc parcourir le monde d'Hisui à la recherche de créatures à capturer, sans aucune interruption et tout cela en temps réel. De quoi décontenancer les fans de la première heure, mais aussi séduire un autre public, peut-être allergique aux combats au tour par tour. On pourra aussi parcourir des villages, rencontrer des personnes, réaliser de nombreuses activités annexes et bien sûr dompter les bestioles fraîchement capturées. Espérons que la DA et le côté cel-shadé masque la misère technique, l'open world apparaissant déjà comme vide et sans vie... La sortie de Légendes Pokémon Arceus est attendue pour le 28 janvier prochain sur Nintendo Switch.





Ce n'est un scoop pour personne, dès lors qu'il faut faire tourner des open worlds, la Nintendo Switch tire la langue. C'est le cas depuis son arrivée sur le marché avec Zelda Breath of the Wild et ça semble être encore le cas avec le prochain