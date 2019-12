Switch : la console désignée comme "produit le plus fragile de l'année" par 60 Millions de Consommateurs

remplacer sa manette défectueuse par une neuve coûte 45 euros et que se faire renvoyer son pad abimé en coûte quinze, quand il n'est pas proposé de détruire tout simplement l'objet. En gros, Nintendo est accusé de ne pas du tout gérer le problème, problème qui s'avère d'autant plus agaçant quand il concerne la Switch Lite, modèle tout en un avec des Joy-Con indissociables de la console elle-même.



Bref, il n'y a pas qu'UFC-que-Choisir qui est furieux : il semblerait que leurs confrères de 60 Millions de Consommateurs souhaitent également en découdre. Dans le dernier magazine de l'association figure un classement des "Cactus de l'Année", correspondant évidemment aux plus gros flops de 2019... et figurez-vous que la console de Nintendo y siège, écoppant du "Cactus du produit trop fragile" !



À cause de l'affaire Joy-Con drift, donc, la Switch est donc élu comme l'objet le moins fiable de ces douze derniers mois par l'entité française. Une très mauvaise publicité pour le constructeur, la nouvelle étant vite remontée jusqu'aux médias outre-Atlantique. Dur.



Il n'y a pas très longtemps , le douloureux problème des Joy-Con de la Switch amenait UFC-que-Choisir à dévoiler le scandale au grand jour, menaçant même l'entreprise d'aller en justice si elle ne corrigeait pas son tir. Pour rappel, il s'agit d'undysfonctionnement actionnant le joystick sans que l'on y touche, le rendant alors incontrôlable : le problème, c'est que