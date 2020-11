Switch : bientôt 70 millions de consoles vendues, Nintendo s'en frotte les mains

Alors que la next-gen se prépare pour ce mois-ci et que tous les regards s'y portent, Nintendo, lui, continue son petit bonhomme de chemin avec assurance. C'est même le moins que l'on puisse dire : lors de son dernier rapport trimestriel, la firme déclare avoir vendu... 68,3 millions de Switch à travers le monde. Un score faramineux qui ne cesse de croître puisque l'on compte 6,86 millions de machines supplémentaires par rapport au moins de juin dernier seulement !



Avec donc "seulement" Animal Crossing New Horizons et Mario 3D All-Stars pour cette année, Big N continue donc de s'imposer massivement dans l'industrie : particulièrement confiante, la société compte carrément, d'ici fin mars 2021, vendre 24 autres millions de consoles au lieu des 19 prévus initialement. Prochaine génération ou pas, Nintendo ne semble donc pas craintif pour un sou... et c'est bien tout le mal que l'on leur souhaite.