Superman : Henry Cavill confirme son retour dans le DCEU et spoile Black Adam

Sorti il y a 5 jours à peine, Black Adam est de loin l'un des films qui aura été le plus divulgâché ces dernières années. Entre les spectateurs qui ont pu voir le film en avance et qui se sont lâchés sur les réseaux sociaux, Dwayne Johnson qui n'a pas réussi à garder le secret, en révélant l'un des éléments majeurs du scénario lors de l'avant-première à New York et le message de Henry Cavill qui vient tout juste de tomber, difficile de passer à côté de l'information : oui, Superman est bel et bien de retour dans le DC Extended Universe. L'acteur officialise donc son grand retour par le biais d'un message posté sur son compte Instagram, ravi de pouvoir partager l'information, au point donc de spoiler la scène post-générique de Black Adam. Henry Cavill précise qu'il a quand même attendu la fin du week-end pour le faire, puisque de nombreuses personnes ont désormais vu le film. Et tant pis pour les autres...Pour Warner, cette note d'intention est évidemment volontaire, l'objectif étant de propgaer la nouvelle : le DCEU va être repris en main et remis sur de bons rails. La présence de Dwayne Johnson y est pour beaucoup, le départ de Walter Hamada, le Président de DC Films également, la fusion entre Warner et Discoery aussi, tout cela va permettre de recentrer les choses et d'offrir à DC les films dont ils ont besoin pour être compétitif face à un Marvel toujours aussi puissant, quoiqu'un peu déboussolé après la fin d'Avengers Endgame. C'est ce qui explique sans doute l'euphorie du public face au film Black Adam, qui a tout de même été fustigé par la presse, qui a trouvé le film poussif avec son scénario bancal, ses scènes d'action repompées de tout ce qui se fait dans le genre super-héros depuis 15 ans, et l'abus de slow motion façon Zack Snyder. Mais oui, l'avenir s'annonce plus que radieux pour les fans du DCEU.