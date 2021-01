Super Nintendo World : le site officiel propose une visite virtuelle, plein de nouveautés à découvrir

Le 4 février 2021, Nintendo ouvrira les portes de son parc d'attractions Super Nintendo World au Japon, dans la ville d'Osaka. Une ouverture très attendue, surtout dans le contexte sanitaire qu'on connaît, mais Nintendo semble assez confiant sur la présence de son public. De toutes les façons, difficile de faire machine arrière quand les spots publicitaires et le site officiel ne font que monter la pression autour de ce parc à thème. Depuis quelques heures donc, il est possible de surfer sur la page web, afin de faire une première visite guidée virtuelle, sachant que le site est disponible en anglais, ce qui lui permet de rayonner à l'international. C'est l'occasion donc de constater que la zone ne sera pas bien grande, que les vraies attractions se limiteront aux circuits Mario Kart : Koopa's Challenge et Yoshi's Adventure pour le moment, mais que des boutiques et des restaurants devraient permettre de nous plonger dans cette ambiance bon enfant, si chère à Nintendo.







On rappelle que pour circuler au sein du Super Nintendo World, il faudra se payer le bracelet connecté, le fameux Power Up Band, vendu 3 200 yens, soit 25€ environ, un prix auquel il faut rajouter le ticket d'entrée. Car sans ce bracelat NFC, il sera impossible d'interagir avec les éléments du décor prévu à cet effet, et donc ruinera en partie l'expérience de la visite. Oui, ça fait cher le prix d'entrée, mais on est persuadé que le succès sera au rendez-vous.