Super Mario Bros Le Film : le milliard atteint en 3 semaines, et le film vient juste de sortir au Japon

Trois petites semaines, c'est le temps qu'il aura fallu à Super Mario Bros. Le Film pour atteindre le milliard de dollars au box office. Avec son démarrage tonitruant à travers le monde, les analystes avaient évidemment prédit un tel succès, mais peut-être pas à cette vitesse là. En France, le film d'Universal Pictures et d'Illumination Studios a déjà réalisé 5 millions d'entrées et les salles ne désemplissent pas, grâce au bouche-à-oreille bien sûr, mais également avec les vacances scolaires. Au Japon où le film vient de sortir (le 27 avril), Super Mario Bros The Movie réalise un bon démarrage aussi avec 14,3 millions de dollars en un week-end.

En 26 jours, le film a rapporté 490 millions de dollars en Amérique du Nord et 532 millions de dollars à l'international, et devient ainsi le 5ème film post-pandémie à rejoindre le club du milliard de dollars, après "Spider-Man No Way Home", "Top Gun Maverick", "Jurassic World Dominion" et "Avatar 2 La Voie de l'Eau". Super Mario Bros. Le Film est sorti simultanément aux Etats-Unis et en Europe (le film est sorti exceptionnellement un mercredi aux USA) le 5 avril et a généré 204 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours de sortie, marquant le plus grand week-end d'ouverture de l'année et le deuxième plus grand début jamais réalisé pour un film d'animation. Depuis, il est devenu le film le plus rentable en 2023, ainsi que le plus gros succès jamais réalisé pour un film basé sur un jeu vidéo. Ces records sont particulièrement encourageants car la dernière fois que Mario et Luigi sont apparus sur grand écran en 1993 dans le désastreux film en live-action, il est devenu un exemple légendaire de l'incapacité d'Hollywood à adapter les jeux vidéo. Ce temps est désormais révolu.