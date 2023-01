Super Mario Le Film : la sortie française est repoussée, voici la nouvelle date

Initialement prévu pour le 29 mars 2023 en France, Super Mario Bros Le Film devait être projeté chez nous avec près d'une semaine d'avance sur les Etats-Unis. Un privilège auquel il va falloir renoncer puisque Universal Pictures France a décidé de décaler la sortie dans l'Hexagone de plusieurs jours. Le film est désormais attendu pour le 5 avril prochain, comme on peut le voir dans les mises à jour des trailers qui ont été publiés sur la chaîne YouTube il y a quelques heures. On ne sait pas vraiment pour quelles raisons l'éditeur a décidé de changer la date, mais les amoureux de Mario et de Nintendo vont devoir prendre leur mal en patience. A moins qu'il décide de se rendre en Belgique, Super Mario Bros Le Film étant prévu pour le 23 mars 2023, soit 15 jours avant la sortie américaine...





