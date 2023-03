Super Mario Le Film : "Allez voir le film et après on discute", Chris Pratt répond aux fans qui l'ont critiqué

Chris Pratt reacts to criticism of voice accents in #SuperMarioMovie: "Go watch the movie and then we can talk." Full interview: https://t.co/p2LDxJcOmf pic.twitter.com/BhMZSsSHZC — ExtraTV (@extratv) 27 mars 2023

Actuellement en promotion pour la sortie prochaine de Super Mario Bros Le Film, Chris Pratt enchaîne les interviews et n'hésite pas à répondre aux questions fâcheuses. Lors d'un entretien avec le média américain ExtraTV, la journaliste est revenue sur la polémique qui entourait sa performance vocale lorsque le premier trailer est tombé. Beaucoup ont reproché à l'acteur de ne pas avoir adopté la voix si particulière de Mario et d'avoir gardé sa voix naturelle. Les réactions ont été vives sur les réseaux sociaux, au point même que les internautes américains (appuyés par de grands médias) ont commencé à regarder la version française de la bande-annonce et constater que le traval réalisé par Pierre Tessier était plus convaincante, et surtout plus proche de la voix insufflée par Charles Martinet. A cette polémique, Chris Pratt ne s'est pas débiné et invite tous les fans à d'abord aller voir le film et ensuite revenir en discuter avec lui. Il suggère même de voir le film deux fois avant de bien écouter les subtilités dans sa performance vocale.Puisque nous avons l'opportunité de voir le film par deux fois il y a quasiment un mois de cela, une première fois en VF, puis la seconde en VO, nous pouvons vous confirmer que la prestation de Chris Pratt en Mario est plutôt réussie, à tel point que nous avions été surpris. Preuve d'ailleurs que certains passages un peu sortis de leur contexte peuvent altérer le résultat final. Bien sûr, Pierre Tessier reste le GOAT en termes de mimétisme vocal, mais celui qui se fait aussi appeler Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie campe aussi un bon Mario. Rendez-vous le 5 avril prochain pour savoir si vous serez d'accord avec Chris et notre point de vue également.