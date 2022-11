Super Mario Bros. Le Film : Nintendo donne rendez-vous ce soir pour une nouvelle bande-annonce

The 🏰 awaits pic.twitter.com/15wjCfrdC4 — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) 28 novembre 2022

Le film Super Mario Bros. va avoir droit à un second Nintendo Direct, comme l'annonce la firme de Kyoto par le biais d'un communiqué officiel. Elle donne ainsi rendez-vous ce soir à 23 heures pour découvrir une nouvelle bande-annonce qui, selon toute vraisemblance, devrait permettre d'apercevoir la salle du trône de Peach, et plus particulièrement le fameux vitrail tel qu'il apparaît dans Super Mario Odyssey. Voilà qui devrait sans doute faire plaisir aux puristes, ce genre de détail ayant toujours son importance quand un jeu vidéo est adapté au cinéma.On profite de l'occasion pour rappeler qu'en VO, le plombier moustachu sera doublé par Chris Pratt ; et suite à la diffusion du premier trailer le mois dernier , on ne peut pas dire que sa prestation ait convaincu les fans outre-Atlantique. D'ailleurs, ces derniers ont été nombreux à partager en masse le passage où l'on entend la voix de Pierre Tessier dans la bande-annonce française, estimant qu'elle était plus fidèle au travail de Charles Martinet dans les jeux Mario. Naturellement, il est préférable d'attendre le résultat final, mais pour une fois qu'une VF ne se fait pas descendre, on ne va certainement pas bouder notre plaisir.Pour mémoire, le film Super Mario Bros. est attendu en France pour le 29 mars 2023. Les États-Unis devront patienter jusqu'au 7 avril, tandis que le Japon n'y aura pas droit avant le 28 avril. Une dernière chose : la Nintendo Switch ne sera absolument pas évoquée ce soir.