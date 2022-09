Super Mario Bros : le film d'animation tease son premier trailer, la date révélée

Join us October 6th at 4pm ET for the teaser trailer premiere of Nintendo & Illumination’s upcoming Super Mario Bros. film, releasing April 7, 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) 22 septembre 2022

En production chez Illumination Entertainment (dont une partie est traité dans leurs bureaux parisiens), le film d'animation Super Mario Bros semble prêt à nous montrer ses premières images. Dans un tweet posté par le compte officiel de la New York Comic-Con, on apprend que le premier trailer sera révélé dans quelques semaines à peine, le 6 octobre 2022, pour l'ouverture du salon. Pour l'heure, on ne sait pas si un panel sera organisé, mais compte-tenu de son casting 4-étoiles, il y a de préparer un bel événement. On rappelle en effet que c'est Chris Pratt, plus connu pour son rôle de Star Lord dans Les Gardiens de la Galaxie 3, prêtera sa voix à Mario, tandis que c'est Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame, Northman) qui incarnera vocalement la Princesse Peach. Luigi sera interprété par Charlie Day (Pacific Rim), alors que Jack Black incarnera le grand Bowser. Si Nintendo et Shigeru Miyamoto sont bel et bien impliqués dans le projet, nombreux sont les fans qui craignent le résultat d'un Mario enfin bavard, puisque la mascotte de Nintendo n'a jamais vraiment aligné plus d'une ligne dans les jeux vidéo. Pire encore, ce dernier ayant toujours été doublé par Charles Martinet, savoir que c'est Chris Pratt qui l'incarnera a augmenté les réticences. Mais à en croire les producteurs, le résultat est à la hauteur de nos attentes. On a hâte de voir la première bande annonce...