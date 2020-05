Summer Game Fest : le grand remplaçant de l'E3 fera un showcase demain, l'excitation monte

🚨 JUST ANNOUNCED: A SGF Special Event: Tune in Wednesday at 11 am ET / 8 am PT for a special @summergamefest showcase and interview. pic.twitter.com/sCdOMSZzVH — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 11 mai 2020

L'annulation de l'E3 2020 à cause du coronavirus fut l'occasion pour certains gros acteurs de se faire une place dans le milieu événementiel : un moyen d'élargir son audience, bien sûr, mais aussi et surtout de compenser l'absence de vitrine en assurant une présentation en bonne et due forme de ses produits. C'est par exemple le cas d'Electronic Arts ou d'Ubisoft, ayant respectivement annoncé les conférences EA Play Live et Ubisoft Forward , ou de Geoff Keighly qui, lui, a carrément organisé un festival sur plusieurs mois.100% digital, le Summer Game Fest s'étalera sur de mai à août et tiendra de nombreux showcases animés par des figures de prestige comme Sony, Activision, Microsoft, Warner Bros. Interactive ou encore Square Enix (la liste est encore longue et peut être consultée ici ) : ça tombe bien, le premier d'entre eux sera demain, mercredi 13 mai à 14h heure française, comme vient tout juste de l'annoncer le fameux créateur des Game Awards.On ne sait pas encore grand-chose des sujets abordés, si ce n'est qu'il devrait y avoir un/des reveals et qu'il y aura une interview : vu le panel d'invités déjà déclaré, les possibilités sont grandes et aguicheuses. Et si un éditeur majeur était au centre du spectacle, annonces grandiloquentes à l'appui ? Les paris sont ouverts.