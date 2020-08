Suicide Squad Kill the Justice League : pas de gameplay mais un trailer en CGI et des infos sur le jeu

Avec un léger retard sur le planning, la DC Fandome a bel et bien fait la part belle au jeu Suicide Squad : Kill the Justice League tard dans la nuit. Puisque James Gunn avait fait le reveal plus tôt dans la soirée de son film (qui est toujours en production on le rappelle), le metteur en scène a également été appelé pour faire l'ouverture du trailer qu'on attendait tous depuis l'officialisation du jeu il y a quelques semaines. C'est par le biais d'un trailer de plus de 4 min que nous avons pu découvrir l'univers que nous prépare Rocksteady, les créateurs de la série des Batman Arkham. Malheureusement, pas de gameplay à se mettre sous la dent contrairement à Gotham Knights, le jeu n'étant pas suffisamment avancé pour nous dévoiler à quoi il ressemblera vraiment. De toutes les façons, le jeu n'est pas prévu pour 2022 (au mieux), ce qui laisse une belle marge de manoeuvre au studio pour communiquer dessus plus tard.









Malgré cette déception de ne pas voir de gameplay, on a pu évidemment recueillir d'autres informations, comme le fait que le jeu sortira directement sur PC et consoles next gen', à savoir PS5 et Xbox Series X, il n'y aura visiblement pas de version sur la génération PS4 & Xbox One. Sefton Hill, le game director et co-fondateur de Rocksteady, était présent lors du reveal, et il a confirmé que ce Suicide Squad se jouera aussi bien en solo qu'en coop', l'idée étant de profiter de l'équipe suicidaire, composée de quatres personnages distincts que sont Deathstroke (le leader de la team), Harley Quinn, Captain Boomerang et King Shark. Ensemble, ils tenteront de contrecarrer les plans de la Justice League dans la ville de Metropolis, bien plus colorée et fun que le Gotham qu'on connaît habituellement. Ce fut d'ailleurs l'occasion de découvrir une version evil de Superman qui n'hésite pas à désintégrer des forces de l'ordre d'un coup de rayon laser.



Un peu maigres pour le moment, les informations autour de ce Suicide Squad : Kill the Justice League se préciseront dans les jours et semaines à venir, d'autant que nous aussi, nous avons des anecdotes de développement à vous faire partager. Ça viendra en temps et en heure...