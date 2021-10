Suicide Squad Kill the Justice League : un nouveau trailer décontracté, Superman toujours vénère

Si la DC Fandom 2021 était avant tout un événement cinéma et séries, l'événement annuel de Warner Bros et de DC proposait quand même du jeu vidéo. Pas étonnant donc de voir débarquer Suicide Squad : Kill the Justice League qui n'avait pas donné signe de vie depuis plus d'un an. C'est désormais chose faite avec ce nouveau trailer qui utilise le moteur du jeu pour enchaîner les cinématiques et nous donner le ton du jeu. Ce dernier sera plutôt décontracté et n'hésitera pas à proposer des situations grotesques pour tenter de nous faire sourire. Puisqu'il n'y a pas d'image de gameplay à se mettre sous la dent, on peut en revanche en savoir un peu plus sur le scénario qui opposera la Task Force X (Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark) à un Superman rongé par un mal puissant, si bien qu'il ne distingue plus rien. On aperçoit également Green Lantern, Flash et Wonder Woman, mais aussi alliance n'est indiquée dans le jeu pour le moment. La sortie de Suicide Squad : Kill the Justice League est fixée en 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series.