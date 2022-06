Street Fighter 6 : une vidéo de gameplay avec Guile, le militaire américain déjà prêt à casser des bouches

C'est donc à Street Fighter 6 qu'est revenu l'honneur d'ouvrir la conférence du Summer Game Fest 2022. L'occasion pour Capcom de confirmer la présence de Guile dans le casting du jeu, même si les dernières rumeurs ne laissaient guère de place au doute. Manifestement au top de sa forme, le militaire américain a conservé quelques-unes de ses attaques emblématiques, mais sera également capable d'en exécuter des nouvelles ; et ce n'est certainement pas Luke qui dira le contraire. Bref, le bonhomme fait déjà preuve d'une autorité incontestable.Pour mémoire, Street Fighter 6 sortira en 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.