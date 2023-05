Street Fighter 6 : une bêta ouverte de prévu, Capcom donne les détails

Capcom met clairement toutes les chances de son côté pour que le lancement de Street Fighter 6 se fasse dans les meilleures conditions possibles. Après plusieurs bêtas fermées et une démo publique récemment, le titre de Capcom s'offre une bêta ouverte dans quelques semaines. Du 19 au 22 mai inclus, il sera donc possible d'essayer le jeu en avant-première, avec toutefois un contenu limité. Huit (sur les 18) combattants seront accessibles et permettront ainsi de mieux profiter de ces personnages que voici : Luke, Jamie, Chun-Li, Juri, Kimberly, Guile, Ryu, et Ken. Sachant que cet open beta sera cross-play, cela signifie que Capcom multiplie les chances pour que les joueurs ne se retrouvent jamais tout seul sur les serveurs.

Le beta test débutera le 19 mai 2023 à 8h00 et se terminera le 22 mai 2023 à 8h00 (heure française). Vous voilà prévenus.