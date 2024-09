Street Fighter 6 : Terry Bogard est disponible et c'est déjà le meilleur perso du roster

C'est aujourd'hui que Terry Bogard, le héros charismatique de la sagz Fatal Fury, débarque dans le roster de Street Fighter 6. Un jour que les amateurs de VS Fighting attendent depuis un bon moment, puisqu'il permet de raviver la flamme d'un cross-over entre Capcom et SNK, du temps où les deux entreprises collaboraient ensemble pour mélanger leurs personnage. Bien sûr que ces dernières semaines tendent à croire que les deux acteurs majeurs de la scène baston vont à nouveau faire des choses ensemble, mais pour l'heure, on peut se réjouir de la présence de ce Terry absolument magnifié. Capcom a fait un excellent boulot, que ce soit au niveau du design du personnage, ses animations, ses coups spéciaux, sans oublier de rajouter des techniques exclusives qu'on espère réutiliser dans les productions SNK. Depuis quelques heures, la présence de Terry a relance l'intérêt autour de Street Fighter 6, sorti il y a plus d'un an, d'autant que dans quelques mois, c'est Mai Shinarui qui va lui emboîter le pas. On a tellement hâte. En attendantn, Terry possède une vélocité dans ses mouvements qui pourrait faire croire que le perso est cheaté par rapport au reste du casting de Street 6, mais c'est au moins un respect dans ce que représente le personnage. Parce que soyons clair, Terry Bogard est de loin le meilleur personnage de Street Fighter 6.

Parallèlement à la sortie de Terry, deux nouvelles fonctionnalités aideront les combattants de tous niveaux à s'entraîner, le V-Rival et le Replay Review, ainsi que du nouveau contenu et des améliorations détaillés ci-après :

World Tour : les joueurs peuvent rendre visite à Terry, le nouveau Maître, pour apprendre ses mouvements et renforcer leurs liens avec lui en accomplissant des missions et en lui offrant des cadeaux. Une fois qu’ils auront rempli deux conditions, devenir l'apprenti de Ryu et réussir la mission du chapitre 11-4, un menu «One Fateful Day» sera ajouté au menu Tour du monde. Ce menu les emmènera à Metro City, aux côtés de Terry, où se déroule un combat à 3 contre 3 appelé « Knock Out Festival » (ou KOF en abrégé) auquel les joueurs peuvent participer.





Battle Hub : les joueurs peuvent apporter les nouveaux mouvements et emotes qu'ils ont appris de Terry dans World Tour et les utiliser avec style !





Fighting Ground : les joueurs peuvent exécuter les légendaires coups spéciaux et Super Arts de Terry en affrontant leurs amis, leur famille et leurs ennemis du monde entier !





Le Costume 2 de Terry est également disponible à l'achat ou déblocable via le World Tour. Il est constitué de sa veste marron et de son jean de City of the Wolves, le prochain opus de la série Fatal Fury prévue pour 2025 !

Le légendaire Pao Pao Café 6 est aussi disponible comme nouveau stage de Street Fighter 6, rempli de références à SNK.

Dès aujourd'hui, les joueurs peuvent débloquer Terry à travers le « Year 2 Character Pass » ou le « Year 2 Ultimate Pass », ou en achetant Terry individuellement pour 350 Fighters Coins (inclus son Costume 1 avec les couleurs 1 et 2). Les détenteurs du « Year 2 Ultimate Pass » débloqueront automatiquement le Pao Pao Café 6. Il peut aussi être acheté individuellement pour 250 Fighting Coins ou 5000 Drive Tickets.