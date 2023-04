Street Fighter 6 : Lil Wayne a présenté le showcase hier soir, mais ça n'a duré que quelques secondes

C'était le rendez-vous nocturne d'hier soir, le Street Fighter 6 Showcase avait pour but de nous donner un peu plus de biscuit concernant le mode World Tour, mais aussi pour nous informer qu'une démo jouable. L'attraction de cet événement était d'ailleurs la présence du rappeur Lil Wayne, mais force est de constater que sa présence n'était que futile, puisqu'il sera resté en tout et tout quelques secondes. On le voit au lancement du showcase où il n'était pas très à l'aise dans ce rôle de présentateur, puis à la fin pour nous remercier d'avoir assisté à cette présentation de plus de 32 minutes, et rien d'autre. Le reste de la vidéo a été ponctuée de la présence de Takayuki Nakayama, le game director du jeu. Il était évidemment le mieux placé pour nous révéler davantage de détails sur le mode "World Tour", les affrontements entre avatars personnalisés, les options accessibilité, la feuille de route de l'Année 1 du jeu également, mais aussi nous annonce la disponibilité dès maintenant d'une démo jouable gratuite sur PC, PS5, Xbox Series et PS4. Pas de version Xbox One malheureusement.

BIENVENUE DANS LE WORLD TOUR

Une nouvelle zone appelée Nayshall, une nation en développement dans un coin reculé de l'Asie, a été révélée dans le Mode World Tour. Les joueurs y rencontreront des maîtres de combats emblématiques. Ils découvriront le monde de Street Fighter™ à travers leurs propres avatars personnalisables en parcourant les rues de Metro City, de Nayshall et d'autres lieux à travers le monde dans ce nouveau mode histoire solo.

Un certain nombre d'éléments de RPG ont été présentés. Les joueurs pourront utiliser des objets et de la nourriture pour récupérer de la vitalité pendant les combats ou dans les restaurants, obtenir des améliorations temporaires ou infliger des malus à leurs adversaires. Au fur et à mesure que l’avatar du joueur monte en expérience, il remporte des points qu’il faudra dépenser dans un arbre de compétences afin de personnaliser davantage ses mouvements et attaques spéciales.

Les grands maîtres de l’art du combat – incarnés par les 18 personnages présents au lancement du jeu – apprendront aux joueurs leur style et coups spéciaux respectifs ! Offrir des cadeaux et accomplir certaines missions renforcera les liens avec les différents maîtres. Il faudra, par ces diverses actions, débloquer de nouvelles scènes cinématiques et nouer des liens privilégiés avec ces combattants légendaires.

IMPOSER SON STYLE AVEC LES COMBATS D’AVATARS PERSONALISES

Les joueurs créeront leur personnage unique dans le mode World Tour, puis pourront se rendre dans le mode Battle Hub pour participer à des combats d'Avatars personnalisés contre d'autres joueurs en ligne ! Ils utiliseront leur avatar adepte du style de combat de Dhalsim, du Screw Piledriver de Zangief et du Hadoken de Ken, ou toute autre combinaison de capacités qu’ils auront apprises dans le World Tour pour mystifier leurs adversaires. Ils devront se méfier car ceux-ci auront peut-être sélectionné des combinaisons de mouvements et de coups spéciaux tout aussi inattendues.

INNOVATION EN MATIERE D'ACCESSIBILITE

Street Fighter 6 s'engage à favoriser l'accessibilité grâce à un sound design innovant qui indique au joueur la distance qui le sépare de son adversaire, la hauteur des attaques, si une attaque est un cross-up, la quantité restante de la jauge de Drive, et bien d’autres éléments.

Pour les nouveaux venus comme pour les vétérans, il existe des didacticiels, des guides de personnages et des épreuves de combo très complets qui fournissent une base solide d’apprentissage pour chaque personnage.

Un troisième type de contrôle, qui vient s'ajouter aux types Classique et Moderne, le type Dynamique, permet de déclencher les mouvements les plus spectaculaires en appuyant sur le bouton d'attaque automatique et en demandant à l'IA d'assister vos attaques et vos combos.

L’EXPERIENCE DU JEU DE COMBAT REFERENCE AVEC UN PETITE DOSE DE PIQUANT SUPPLEMENTAIRE

Le mode Arcade est un mode solo qui permet aux joueurs d'affronter la machine et d'en apprendre plus sur l'histoire de chaque combattant. Terminer le mode Arcade avec chaque personnage permet de débloquer de superbes illustrations dans la Galerie. Les scores des joueurs peuvent également être partagés dans les classements en ligne !



Il sera possible de Jouer avec ou contre d'autres joueurs ou la machine en créant une équipe de 2 à 5 joueurs et en personnaliser le format de match à votre convenance, par exemple en élimination simple, en double ou en équipe.

Les Extreme Battles présentent différentes règles originales à suivre, ainsi que des événements amusants comme un taureau traversant l’aire de combats ou une boule explosive, intégrés aux affrontements. De quoi passer certaines soirées mémorables entre amis !



Il sera possible de jouer en ligne contre d'autres joueurs en créant une salle personnalisée. Les quatre bornes virtuelles de la salle pourront être configurées en mode Un contre un, Extreme Battle ou Entraînement. Les salles personnalisées peuvent désormais accueillir jusqu'à 16 joueurs à la fois et rendent l'entraînement en ligne et l'observation des matchs plus faciles que jamais !

SE MESURER AU MONDE ENTIER

Les matchs classés sont de retour et des ajustements ont été effectués pour réduire la pression liée à la perte d'un match à certains niveaux de classement. Tout d'abord, une protection unique contre les baisses de classement a été ajoutée pour les joueurs de rang Diamant et inférieur. Ensuite, les débutants ne perdront plus de points de ligue en cas de défaite, afin d'encourager le jeu en ligne. Enfin, les joueurs des rangs Iron-Gold et Master ne subiront pas de rétrogradation de ligue. Chaque personnage dispose également de son propre rang, ce qui permet d'essayer de nouveaux personnages dans les matchs classés, sans pénalité sur ses personnages habituels.

QUAND Y’EN A PLUS…

Street Fighter 6 introduit la fonctionnalité Battle Damage ! Pendant les combats, les personnages transpirent de plus en plus, développent des coupures, des ecchymoses, et d'autres signes d'un combat acharné apparaissent sur leur visage et leurs vêtements. Cette fonction n'est disponible que dans certains modes hors ligne et peut être désactivée dans les Paramètres.

Les joueurs pourront créer un Club dans le Battle Hub pour jouer avec des amis et trouver des combattants partageant leur philosophie de jeu. Mais aussi personnaliser l'emblème de leur club et créer un uniforme que seuls les membres du club pourront porter.

HERE COMES SOME MORE NEW CHALLENGERS !

Le virevoltant Rashid, qui a fait ses débuts dans Street Fighter™ V, revient à l'été 2023. L'énigmatique A.K.I. fait son entrée sur le ring à l'automne 2023. Ed, le jeune commandant de Street Fighter V, fait également son retour au début de l'hiver 2024. Enfin, la légende elle-même, la bête, le transcendantal Akuma fera irruption dans Street Fighter 6 au printemps 2024 ! Ces quatre personnages seront inclus en tant que Maîtres dans le mode World Tour après leur sortie et sont également inclus dans les éditions Deluxe et Ultimate de Street Fighter 6.

ET LA DEMO ARRIVE… MAINTENANT !